Террористы заявляют о двух погибших в результате взрыва возле Донецкой ОГА

В центре Донецка возле здания облгосадминистрации, захваченного ранее террористами, в результате взрыва погибли 2 боевика.

Об этом сообщает террористическая организация "ДНР" в своем Twitter.

Взрыв у ДонОГА боевики называют "терактом" и сообщают, что их двое сообщников скончались в больнице.

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Как сообщал УНИАН, по предварительной информации, возле здания ОГА в Донецке взорвалось авто самопровозглашенного "министра" террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

По данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания облгосадминистрации, который произошел в четверг поздно вечером, пострадали 7 человек.