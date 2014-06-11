Террористы освободили захваченных в плен милиционеров из Енакиево

Эту информацию позже подтвердили в Донецком УВД, сообщает Сегодня.

«Да, правоохранителей задержали вооруженные люди и отвезли их в УБОП, — рассказал пресс-секретарь милиции Донецкой области Игорь Демин. — Как объяснили нам милиционеры, их задержали для проведения «профилактической беседы» — вербовали их на свою сторону. На милиционеров надели наручники, оказывали и психологическое, и физическое воздействие. Через два часа их отпустили».

Читайте такжеВ Енакиево боевики захватили восемь милиционеров и автомобиль патрульно-постовой службы По словам Игоря Демина, правоохранители серьезно не пострадали, но один сотрудник вынужден был обратиться за медицинской помощью. Сейчас по факту похищения милиционеров возбуждено уголовное дело.

В плену у сепаратистов до сих пор находятся шесть военнослужащих, которых захватили 9 июня.

«Насколько мне известно, сейчас наши ребята находятся в плену в Славянске, — сказал официальный спикер АТО Владислав Селезнев. — В каком они сейчас состоянии, сказать трудно — естественно, что с ними нет никакой связи. Единственное, в чем мы уверены, — в том, что они живы». По словам Селезнева, сейчас ведется работа по их освобождению. «Мы разрабатываем комплекс мероприятий, чтобы освободить силовиков. Пока сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий».

Напомним, 7 июня, после встречи с представителями ОБСЕ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от военных решительных шагов по освобождению заложников, которые находятся в плену у террористов.