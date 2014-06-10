Россия перебазирует на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму 20 истребителей

Двадцать истребителей Су-27 будут до конца 2014 года перебазированы на аэродром Бельбек в оккупированный Россией Крым, сообщил РИА Новости во вторник источник в российском оборонном ведомстве.

"До конца года на вооружении российской части ПВО на аэродроме в Бельбеке будут базироваться порядка 20 истребителей Су-27", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, за штурвалами самолетов будут находиться российские летчики.

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма в состав РФ на основе незаконного "референдума", проведенного 16 марта самопровозглашенными властями АРК и Севастополя.

Украинские власти и международное сообщество не признают итогов так называемого "референдума".