Оккупанты привезли на аэродром "Бельбек" десять БТРов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

«Прозвучало обычное требование - сдать оружие и освободить территорию части», - отмечает он.

Во время переговоров, пишет Тымчук, «представитель нашего командования заявил о категорическом отказе личного состава украинской части выполнять ультиматум».

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Как сообщал УНИАН, 27 февраля началась военная оккупация Крыма российскими войсками – был захвачен Верховный совет АРК.

28 февраля 300 вооруженных людей заблокировали аэродором «Бельбек». Они вынуждали украинских военных сдаться.

20 марта заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков сообщил, что накануне была осуществлена попытка проникновения на административную территорию аэродрома «Бельбек».