Ростовский губернатор ввел чрезвычайную ситуацию из-за невидимых "украинских беженцев"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за якобы "пототка беженцев" из Украины. Об этом сообщил в соцсетях уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов, сообщает ТСН.ua.

Как сообщается, чрезвычайная ситуация объявлена в 15 приграничных территориях. "Решением Губернатора Ростовской области в Приграничных с Украиной территориях ( 15 муниципалитетах) введен режим ЧС. Чрезвычайная ситуация объявлена в связи с массовым потоком беженцев из зоны боевых действий на Юго-Востоке Украины", - написал Астахов в Instagram.

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В то же время, Госпогранслужба Украины опровергает заявления Астахова о тысячах беженцев, которые "массово бегут в Ростовскую область".

"Отмечаем, что за прошедшие сутки границу с Россией на выезд из Украины пересекло 11 417 граждан Украины. Для примера, 2 июня эта цифра достигала 11 151 граждан Украины, а накануне выходных - 30 мая - 15 380 украинцев. Почти такое же количество граждан Украины ежедневно пересекает российско-украинскую границу на въезд в Украину", - сообщает сайт ведомства.

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Как известно, бывший президент Украины Виктор Янукович владеет частным домом возле Ростова-на-Дону, кроме того именно из Ростова беглец выступал с обращениями. Также по данным украинской разведки недалеко от Ростова-на-Дону располагается военная база, где обучают российских террористов для операций в Украине.

Напомним, в Раде предлагают ввести ЧП в Донецкой и Луганской областях. Однако, на сайте ВР пока отсутствует текст проекта постановления и пояснительная записка к нему