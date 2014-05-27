Губернатор Луганщины обвинила депутатов облсовета в пособничестве террористам

Сегодня исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина обвинила депутатов облсовета в пособничестве терроризму.

Как передает корреспондент УНИАН, данное заявление она сделала на своей странице в Facebook.

«У меня нет информации, что наших журналистов освободили. Они в плену», – заявила Веригина.

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Также она потребовала от террористов прекратить похищать людей.

«Я требую от террористов прекратить похищать людей. Народные депутаты от Луганщины прекратите потакать террористам! Где ваша позиция? Депутаты Луганский областного совета, почему не осуждаете действия террористов?», - написала и.о. губернатора.

По информации пресс-службы Веригиной, официальные заявления и.о. губернатора вынуждена делать в соцсетях, поскольку здание облгосадминистрации занято террористами, и официальный сайт ЛОГА не имеет возможности работать.

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Как сообщал УНИАН, Луганские журналисты продолжают удерживаться террористами в здании захваченного Луганского управления СБУ. Журналист сайта «Обзор» Вячеслав Бондаренко и стример Максим Осовский 25 мая работали на севере Луганской области, проводя съемки на избирательных участках. Автомобиль, в котором они возвращались в Луганск, был остановлен для досмотра на пророссийском блокпосту в городе Счастье. «Ополченцы» заинтересовались видеокамерами и оборудованием для интернет-трансляций, найденными в салоне автомобиля. Журналисты были сопровождены в здание Луганского СБУ «для выяснения». Таксист, перевозивший луганских журналистов, через несколько часов был освобожден, а Бондаренко и Осовский до сих пор находятся в плену.

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Как сообщают луганские активисты, сначала журналистов пытались обвинить в шпионаже в пользу «Правого сектора» и сил АТО, потом стали предъявлять претензии к содержанию их журналистских материалов. Журналистам угрожали за то, что в их статьях и комментариях звучала критика действий пророссийских сил.