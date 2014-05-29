Задержанный СБУ боевик рассказал о спецподготовке в полевом лагере в России

СБУ задержала боевика, на допросе он рассказал о спецподготовке в полевом лагере в Ростовской области России.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, одного из участников вооруженной террористической группы - гражданина Украины, который пытался выехать из района проведения антитеррористической операции, сотрудники СБУ совместно с МВД задержали 26 мая на территории Изюмского района Харьковской области.

У задержанного изъят автомат Калашникова АК -74 с подствольным гранатометом, магазинами и патронами к нему, ручной противотанковый гранатомет РПГ-26 «Муха», отмечается в сообщении.

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По данным СБУ, во время допроса злоумышленник сообщил, что проходил боевую военную подготовку в полевом лагере на территории Ростовской области вместе с военнослужащими срочной службы России.

Обучение в лагере проводили действующие сотрудники ГРУ и ФСБ РФ, одного из которых звали Игорем Безлером по прозвищу «Бес», сообщил задержанный. Вместе с ним в лагере проходили обучение около 150 человек, которые были разделены на 9 тактических групп во главе с лицами, имевшими опыт ведения боевых действий . Во время учебы будущим боевикам запрещали пользоваться мобильными телефонами и Интернетом. По словам задержанного, единственное, что им разрешали смотреть, это программы новостей на российском канале «Россия 24».

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После тренировок он вместе с другими участниками лагеря был направлен в Донецкую область с задачей вести боевые действия с силами Национальной гвардии Украины, а также совершать вооруженные нападения на блокпосты украинских Вооруженных сил, отметили в СБУ.

Сейчас в отношении задержанного проводятся соответствующие следственные действия, отметили в пресс-центре.