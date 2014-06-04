На границе с Украиной сформированы автоколонны из 50 грузовиков с боевиками - Тымчук

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», успешные действия сил АТО вызвали панику в рядах донбасских террористов.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"От лидеров боевиков, орудующих в Донецкой и Луганской областях, запросы на экстренную помощь идут и в Россию, и в Крым", - пишет он.

На данный момент, по данным группы «ИС», российские «кураторы» террористов на Востоке Украины принимают меры по оказанию помощи.

"В частности, на территории оккупированного Крыма из боевиков местной так называемой «самообороны» уже сформирован отряд общей численностью около 300 человек, готовый к проникновению на Донбасс", - сообщил Тымчук.

Также он отметил, что в приграничных районах России напротив Донецкой области сформированы автоколонны с вооруженными боевиками общей численностью до 50 грузовых автомобилей.

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"Луганские террористы получили обещание от российских координаторов на прибытие подкрепления от «кавказцев» (численность подкрепления и маршруты проникновения в Украину уточняются)", - пишет он.

В данный момент украинские силовые структуры принимают меры по предотвращению проникновения данных террористических групп на территорию Украины.