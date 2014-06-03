В бою под Красным Лиманом террористы подбили вертолет сил АТО

Как сообщает корреспондент ТСН, в один из вертолетов террористы попали из станкового пулемета. Экипаж вертолета выжил. Однако в бою один украинский солдат погиб, более 20 получили ранения. Также ранение в ногу получил оператор Военного телевидения.

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В настоящее время полностью перекрыт выезд из Изюма в Славянск.

Напомним, сегодня около Изюма террористы обстреляли колонну БТРов украинских военнослужащих. Один силовик под обстрелом погиб, еще 13 ранены.