Появилось видео обстрела пограничников в Луганске из жилых кварталов

Также в записи присутствуют кадры огня из стрелкового вооружения из-под прикрытия жилых зданий на земле.

Штурм пограничной части в Луганске начался вчера в 4 утра и продолжался почти сутки.

Сегодня ГПСУ сообщила, что личный состав части передислоцирован в другое место.