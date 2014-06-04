Появилось видео обстрела пограничников в Луганске из жилых кварталов

13:29, 04 июня 2014
Политика
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В сети появилась запись, на которой видно, как пророссийские террористы ведут огонь из гранатометов, расположившись на крыше жилого дома.

Террорист стреляет по пограничникам из гранатометов / Скриншот youtube

Также в записи присутствуют кадры огня из стрелкового вооружения из-под прикрытия жилых зданий на земле.

Штурм пограничной части в Луганске начался вчера в 4 утра и продолжался почти сутки.

Сегодня ГПСУ сообщила, что личный состав части передислоцирован в другое место.

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