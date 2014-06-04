Появилось видео обстрела пограничников в Луганске из жилых кварталов
13:29, 04 июня 2014Политика
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В сети появилась запись, на которой видно, как пророссийские террористы ведут огонь из гранатометов, расположившись на крыше жилого дома.
Террорист стреляет по пограничникам из гранатомета / Скриншот youtube
Также в записи присутствуют кадры огня из стрелкового вооружения из-под прикрытия жилых зданий на земле.
Штурм пограничной части в Луганске начался вчера в 4 утра и продолжался почти сутки.
Сегодня ГПСУ сообщила, что личный состав части передислоцирован в другое место.
В Луганске террористы ведут огонь из гранатометов с крыши жилого дома
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