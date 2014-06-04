Обама и Порошенко встретились в Варшаве

Президент США Барак Обама и избранный президент Украины Петр Порошенко встретился в среду в Варшаве. Содержание частного разговора пока неизвестно, сообщает Радио Свобода.

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Порошенко, как и Обама, прибыли в польскую столицу накануне и в частности приняли участие в торжественном ужине по случаю вручения премии «Солидарность», которой наградили лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

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Вскоре после своего приезда в Варшаву Барак Обама выступил с заявлением, что просит Конгресс выделить средства на увеличение военного присутствия США в Европе.