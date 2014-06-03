Обама: Украина не должна жертвовать суверенитетом ради добрых отношений с Россией

По словам американского президента, новоизбранный украинский президент выразил заинтересованность в нормализации отношенийс Россией. Однако в то же время он сказал, что суверенитет Украины не может стать жертвой для достижения этой цели. «Я полностью его в этом поддерживаю», - сказал Барак Обама.

Читайте такжеОбама убежден, что Украину ожидают большие вызовы

По словам президента США, украинцы должны сами избирать будущее своей страны, без внешнего вмешательства. «Особенно, когда речь идет о вооруженных боевиках из соседних стран, которые пытаются подорвать усилия украинцев, стремящихся реформировать свое государство, укрепить демократию и экономику», - сказал он.

Барак Обама отметил, что ожидает на завтрашней встрече с Петром Порошенко услышать, в чем больше всего сейчас нуждается украинская власть. По его словам, речь может идти, в первую очередь, об экономической поддержке. «Международный пакет помощи МВФ и международная помощь, в том числе наша, будут критически важны в первые месяцы, когда правительство будет пытаться укрепить свою позицию и убедить скептиков, что есть перспектива лучшей жизни», - сказал Барак Обама.