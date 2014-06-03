Джемилев получил премию МИД Польши "Награда Солидарности"

Как передает корреспондент УНИАН, награду в Варшаве лауреату вручили президент Польши Бронислав Коморовский вместе с экс-главой Польского государства Лехом Валенсой в присутствии десятков лидеров других стран, приехавших в польскую столицу, чтобы отпраздновать событие.

"Я рад, что имеют честь вручить награду вместе с Лехом Валенсой Мустафе Джемилеву. Благодаря этой награде мы можем продемонстрировать свою европейскую солидарность", - сказал Коморовский.Читайте такжеДжемилева выдвинули на Нобелевскую премию мира

"Спасибо за мирную, хорошую борьбу и просим бороться дальше. Эта награда должна поощрять к этому. Я лично убежден, что победа должна наступить", - добавил Валенса.

На церемонии, кроме лауреата, с речами также выступили глава польского МИД Радослав Сикорский, глава МИД Швеции Карл Бильдт и победитель президентских выборов Петр Порошенко.

Все они отметили выдающиеся заслуги Джемилева в борьбе за демократию и гражданские права.