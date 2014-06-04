В Шахтерске террористы расстреляли девушку, которая не остановила машину на блокпосту - СМИ
11:55, 04 июня 2014Политика
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Террористы подрезали автомобиль в районе поста ГАИ и открыли огонь из автомата.
Террористы из "ДНР" продолжают терроризировать жителей Донбасса / REUTERS
Вчера между 8 и 9 вечера на трассе Ростов - Донецк в районе Шахтерска террористы из так называемой "Донецкой народной республики" расстреляли автомобиль. Об этом "Новости Донбасса" сообщили очевидцы.
В машине находились парень и девушка. Молодой человек учил водить свою девятнадцатилетнюю подругу.
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Требование террористов остановить машину на блокпосту молодые люди проигнорировали, после чего за ними началась погоня. Террористы подрезали автомобиль молодой пары в районе поста ГАИ и открыли огонь из автомата. Парень успел выскочить из машины, девушка скончалась на месте от полученных ранений.
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