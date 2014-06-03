В Донецкой области расстреляли автомобиль ГАИ и преследуемых им нарушителей
09:59, 03 июня 2014Политика
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В Марьинском районе Донецкой области 1 июня неизвестными были расстреляны два автомобиля - машина ГАИ и автомобиль Geely.
В Донецкой области ранили трех сотрудников ГАИ / job-sbu.org
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД в Донецкой области, расстрел произошел во время преследования сотрудниками ГАИ нарушителей, которые отказались остановиться и попытались скрыться.
Читайте такжеАваков уволил 13 гаишников за отказ ехать в зону АТО: "Служить стране - это не махать палочкой!" "Огнестрельные ранения разной степени тяжести получили три сотрудника ГАИ, а также водитель и пассажир автомобиля «Geely», которые проигнорировали требование милиционеров остановиться и попытались скрыться. В машине находились жители г. Донецка. Все пострадавшие доставлены в больницу. Состояние работников ГАИ – тяжелое", - говорится в сообщении.
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