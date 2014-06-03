Нардепы не захотели создавать орган по борьбе с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении за документ проголосовали 122 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно законопроекту, Государственное бюро расследований обладало бы полномочиями центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и правоохранительного органа. Его деятельность заключалась бы в предотвращении и противодействии коррупции среди высших должностных лиц государства, судей и прокуроров, предотвращении коррупции во время формирования единого органа законодательной власти и недопущении объединения бизнеса и политики.