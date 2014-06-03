Нардепы не захотели создавать орган по борьбе с коррупцией
17:26, 03 июня 2014Политика
1
Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о создании Государственного бюро расследований (№3042).
Депутаты не захотели создавать антикоррупционный орган / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении за документ проголосовали 122 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеАктивисты обнаружили коррупцию в Управлении образования Печерска на миллионы гривен
Согласно законопроекту, Государственное бюро расследований обладало бы полномочиями центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и правоохранительного органа. Его деятельность заключалась бы в предотвращении и противодействии коррупции среди высших должностных лиц государства, судей и прокуроров, предотвращении коррупции во время формирования единого органа законодательной власти и недопущении объединения бизнеса и политики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter