Генпрокуратура проверяет причастность депутатов и партий к сепаратизму

Генеральная прокуратура Украины начала проверку деятельности отдельных народных депутатов и даже политических партий относительно их причастности к событиям, связанным с сепаратизмом на юго-востоке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ со ссылкой на и.о. генпрокурора Украины Олега Махницкого.

«Речь идет о народных депутатах, депутатов местных советов и представителей политических сил, которые своими действиями и высказываниями призывают к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя в нашем государстве», - отметил Махницкий.

Руководитель ГПУ проинформировал, что на сегодняшний день в Верховную Раду внесены три представления о привлечения народных депутатов к уголовной ответственности за сепаратизм.

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Говоря о перспективе подачи в суд по поводу запрета отдельной политической партии, Махницкий напомнил, что этот вопрос относится исключительно к компетенции Министерства юстиции.

«В случае получения необходимой доказательной базы о причастности политических партий к сепаратизму соответствующие материалы будут переданы в Министерство юстиции, которое уполномочено обращаться в суд с иском о запрете деятельности партии», - отметил он.

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