МИД вручил ноту России в связи с очередным прорывом террористов через границу

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Украинская сторона выразила решительный протест ввиду бездействия российских государственных органов, в частности Пограничной службы Федеральной службы безопасности, и подчеркнула, что такие действия являются грубым нарушением норм Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года, Устава ООН, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», а также «Женевских договоренностей» от 17 апреля с.г.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины информировала, что этой ночью часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России.

По данным ведомства, 27 мая в 03.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Начался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита.

"В результате боевых действий пограничниками повреждены и захвачены один микроавтобус и два легковых автомобиля, один боевик тяжело ранен. Задержанные автомобили оказались заполнены автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Позже руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил об одном убитом террористе во время боевого столкновения с пограничниками наряда отдела пограничной службы "Бирюково" Луганского отряда.

В то же время в пресс-службе и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, ссылаясь на руководителей силовых структур и АТО, сообщили, что пограничники пресекли попытку прорыва границы Украины группой российских боевиков на автомобилях.

«Пограничники пресекли эту попытку, уничтожив три автомобиля с оружием и обезвредив 5 боевиков, один взят в плен. Остальные террористы сбежали на российскую территорию», - цитирует пресс-служба Турчинова руководителей силовых структур и АТО.