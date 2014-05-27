Пограничники РФ не заметили прорыва в Украину нескольких грузовиков с террористами

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

«Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области не подтверждает факт незаконного пересечения российско-украинской границы», - говорится в сообщении.

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«Некоторые украинские и российские СМИ со ссылкой на официальное сообщение Государственной пограничной службы Украины распространили информацию о незаконном пересечении государственной границы из России на Украину несколькими автомобилями, в которых якобы находились оружие и вооруженные люди», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что колонна с вооруженными людьми прорвалась через украинскую границу с территории России. В сообщении отмечалось, что в 3.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита Луганской области.