Во Львовскую область приедут 500 беженцев из Славянска

Об этом после совещания с руководителями райгосадминистраций сообщила председатель Львовской ОГА Ирина Сех, передает Украинская Правда.

"Ждем 500 человек, в основном это матери с детьми. Думаем сейчас, где их разместить", - сказала она.

Также Сех обратилась к председателям РГА, чтобы они в своих районах нашли возможности приютить переселенцев из Славянска.

Читайте такжеВ Украине количество внутренних беженцев с Востока и Крыма достигло 10 тысяч - ООНКак известно, сейчас на Львовщине временно размещено более 2000 жителей АР Крым, а также более чем 550 человек, которые прибыли из Донецкой и Луганской областей.

На сайте Львовской облгосадминистрации размещены телефоны для получения информации относительно переезда жителей АР Крым и юго-восточных областей Украины на Львовщину.