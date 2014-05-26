Из Донецка в РФ депортировали двух российских журналистов - СМИ

Двух журналистов российского телеканала "Лайф Ньюз" депортировали из Донецка в Россию. Об этом сообщил "ОстроВу" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ранее было открыто уголовное производство по факту исчезновения двух журналистов – корреспондента и оператора - "Лайф Ньюз" Шустрой Ю. и Пудовкина М. Но сегодня производство было прекращено.

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"Их 25 мая сотрудники СБУ отвезли к украинско-российскому приграничному пункту "Успенка", после чего оба журналиста были депортированы на родину", - подчеркнул источник.