Из Донецка в РФ депортировали двух российских журналистов - СМИ
16:11, 26 мая 2014Политика
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Журналистов депортировали обратно в Россию.
Журналистов "Лайф Ньюз" отправили домой / sostav.ru
Двух журналистов российского телеканала "Лайф Ньюз" депортировали из Донецка в Россию. Об этом сообщил "ОстроВу" источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, ранее было открыто уголовное производство по факту исчезновения двух журналистов – корреспондента и оператора - "Лайф Ньюз" Шустрой Ю. и Пудовкина М. Но сегодня производство было прекращено.
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"Их 25 мая сотрудники СБУ отвезли к украинско-российскому приграничному пункту "Успенка", после чего оба журналиста были депортированы на родину", - подчеркнул источник.
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