Журналистов российского НТВ подозревают в шпионаже в Украине

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель главы – руководитель аппарата Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан.

По его словам, задержание произошло на границе двух областей недалеко от города Красноармейск. Корбан сообщил, что у задержанных были выявлены журналистские удостоверения, техника для фото и видеосъемки, а также переносные носители данных (флешки), «на которых были сфотографированы входы и выходы, заборы различных административных зданий», в том числе – «зданий милиции и местных советов в некоторых населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей».

Корбан рассказал, что сейчас задержанные доставлены в управление СБУ города Днепропетровска, ведется расследование.

В тоже время, сайт российского телеканала НТВ разместил информацию о том, что на территории Украины исчез сотрудник «Первой продюсерской компании» Степан Чирич, которая производит для НТВ программу «Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым». В сообщении русского телеканала говорится, что журналист был направлен по заданию редакции «в Першотравинск Днепропетровской области, где должен был снять сюжет, никак не связанный с политической ситуаций в Украине». НТВ отмечает, что Чирич имеет белорусское гражданство, что дает им основание предполагать, что среди задержанных есть их сотрудник.

На вопрос украинских работников спецслужб, второй задержанный заверил, что помочь в съемках "работы протестантского священника Боба Ларсона" попросил сам Чирич за 400 грн в сутки. В ответ Чирич заявил, что его цель - съемки экзорцизма и работы этой церкви, а спецсредства и камеру в очках объяснил возможностью запрета в съемках.

В свою очередь Юрий Береза​​, руководитель спецбатальона «Днепр 1» сразу подверг сомнению правдивость слов журналиста, ведь на носителях, которые были у задержанных фотографии не церкви, или событий в ней, а райотделов милиции, местных админзданий и военных объектов на восточной границе Днепропетровщины, в частности точек ПВО.