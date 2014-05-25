В Мариуполе работают практически все участки, явка начинает расти
13:26, 25 мая 2014Политика
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По данным на 11.00 в выборах президента Украины приняло участие 5% жителей Приморского и Жовтневого районов.
На 11.00 там проголосовало около 7 тыс. человек / 0629.com.ua
Об этом 0629 сообщили в окружной комиссии №59.
Читайте такжеВ Украине проходят внеочередные выборы президента (онлайн-трансляция)Напомним, что ранее стала известна явка по 58 округу. На 11.00 там проголосовало около 7 тыс. человек, что также приравнивается к 5% избирателей.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе из 216 открылись 202 участка.
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