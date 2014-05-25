В Мариуполе работают практически все участки, явка начинает расти

Об этом 0629 сообщили в окружной комиссии №59.

Читайте такжеВ Украине проходят внеочередные выборы президента (онлайн-трансляция)Напомним, что ранее стала известна явка по 58 округу. На 11.00 там проголосовало около 7 тыс. человек, что также приравнивается к 5% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе из 216 открылись 202 участка.