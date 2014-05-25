Выборы проходят по всей стране, наблюдается высокая явка граждан - Турчинов

Об этом он заявил в воскресенье на брифинге на избирательном участке, где голосовал на выборах президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Очереди стоят на избирательных участках и в Киеве, и по всей Украине», - констатировал он, отметив, что после всенародного избрания нового главы государства «мы будем иметь завершенную архитектуру власти в Украине, все властные институты будут построены, и это принципиально важно, чтобы мы вместе могли уверенно идти к европейскому мирному будущему».Читайте такжеЯценюк убежден, что в Украине будет легитимно избранный президент

Турчинов сообщил, что в Донецкой области сегодня уже работают семь окружных комиссий, и ведется работа, чтобы открылась восьмая. В Луганской области, по словам главы парламента, работают лишь две окружных комиссии. «Безусловно, выборы в этих регионах проходят в очень сложной обстановке», - сказал он.

«Руководство Российской Федерации делает все, чтобы сорвать выборы в Украине, в частности, в восточных ее областях. Но уже работают тысячи избирательных участков, несмотря на угрозы», - отметил Турчинов.

Он выразил убеждение, что попытки срыва выборов не повлияют на волеизъявление граждан, выборы состоятся, и граждане изберут того президента, которому они доверяют.