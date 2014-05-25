В Харькове неизвестный пытался похитить урну для голосования

В Харькове неизвестный пытался похитить переносную урну для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его словам, «было совершено провокационное нападение на переносную урну и работников, у которых была эта урна. Согласованные действия милиции – и нападавший, который убегал с этой урной, был задержан. Сейчас его доставляют во Фрунзенский райотдел милиции», - сказал Балута.

По его словам, подробности инцидента будут обнародованы позже.

Читайте такжеВ Украине проходят внеочередные выборы президента (онлайн-трансляция)Председатель Харьковской ОГА также отметил, что в целом по области выборы проходят спокойно. Однако, по словам Балуты, на одном из участков в Боровском районе были испорчены 590 бюллетеней. «Это было вчера вечером, мы об этом знали, сейчас эту ситуацию исправляем. Это единственный участок, который не справлялся с работой по всей области», - отметил он.