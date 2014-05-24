Американские военные не будут воевать в Украине, но могут оказать военную помощь - сенатор
США могут помочь украинским военным амуницией, а также предоставить легкое вооружение, чтобы украинцы могли себя защитить.
США могут оказать военную помощь Украине.
Об этом сообщил на брифинге в кризисном медиа-центре сенатор США от штата Мэриленд Роберт Портман.
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"Американские военные не будут воевать на украинской территории, но США могут оказать помощь украинским военным, чтобы они могли обеспечить мир", - сказал Портман.
По его словам, США могут помочь украинским военным амуницией, а также предоставить легкое вооружение, чтобы украинцы могли себя защитить.
Портман также считает, что НАТО должно активно работать в Украине. Он сообщил, что обсуждал эти вопросы сегодня во время встреч с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и и.о. министра иностранных дел Андреем Дещицей.
Как сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретился с сенаторами и членами Конгресса США.
Об этом сообщил Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ.
Во встрече приняли участие, в частности, Сенатор США, председатель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе Бенджамен Л. Кардин, Сенатор США Роб Портман, члены Палаты Представителей Конгресса США Майкл Берджес, Стив Кохен, Стив Стокмен.
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Во время встречи обсуждались вопросы внеочередных выборов Президента Украины, назначенных на 25 мая.
Особый акцент был сделан на ситуации в Крыму.
Стороны обсудили вопросы развития украинско-американских отношений, в частности о сотрудничестве в энергетической сфере, а также вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия российские агрессии.