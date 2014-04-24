Американские военные прибыли на учения в Польшу
00:45, 24 апреля 2014Политика
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Около 150 солдат из 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцирующейся в Италии, прибыли в среду в аэропорту Свидвин, что на севере Польши.
Американские военные прибыли на учения в Польшу / army.mil
Остальные 450 американских военных в ближайшие дни должны прибыть в Эстонию, Латвию и Литву.
Американские военные планируют принять участие в учениях, которые будут проходить в Польше и странах Балтии.
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