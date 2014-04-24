Американские военные прибыли на учения в Польшу

Остальные 450 американских военных в ближайшие дни должны прибыть в Эстонию, Латвию и Литву.

Американские военные планируют принять участие в учениях, которые будут проходить в Польше и странах Балтии.

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На прошлой неделе НАТО объявило об усилении охраны воздушного пространства, моря и суши в странах Восточной Европы, чтобы противостоять возможной российской агрессии.

По оценкам обозревателей, на границе с Украиной Россия сконцентрировала десятки тысяч своих военных. Москва заявляет, что не планирует вторжение в Украину и обвиняет Запад в подогреве напряжения.