На Донетчине боевики похитили главу окружкома и сожгли всю документацию
В Марьинке вооруженные террористы похитили главу окружной комиссии №60.
Сегодня в Марьинке террористы похитили главу окружной комиссии №60 и ограбили помещение ОИК.
Об этом сообщают наблюдатели совместной мониторинговой компании ДОО «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецке.
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По словам очевидцев, боевики так называемой «Донецкой народной республики» ворвались в помещение комиссии, вынесли всю документацию и сожгли ее. Когда террористы уходили, они забрали с собой председателя окружной комиссии №60 Валентина Николаевича Полякова.
Как известно, за последнюю неделю в Донецкой области террористы захватили ряд окружных и участковых комиссий. От действий боевиков пострадало несколько человек.