В Северодонецке боевики похитили главу местного избирательного штаба "Батькивщины"

В Северодонецке Луганской области террористы из так называемого «народного ополчения Луганской народной республики» похитили руководителя местного избирательного штаба "Батькивщины", депутата городского совета Сергея Самарского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», по словам родственников, злоумышленники захватили Самарского в штабе, посадили в черную "Волгу" и увезли в неизвестном направлении. Террористы также забрали с собой избирательную документацию. Очевидцами похищения стали сын и мать Самарского, которые ожидали его на улице.

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Близкие и коллеги обратились в местную милицию, но она даже не приехала на место преступления, говорится в сообщении.

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"Мы считаем, что похищение депутата горсовета было совершено с целью дестабилизации ситуации в Северодонецке, в котором более-менее спокойная ситуация по сравнению с соседним Рубежным, где продолжается настоящая война", - отметили близкие Самарского.