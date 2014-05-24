Посол США: Выборы - лучший ответ на агрессию России

Об этом в эфире 5 канала заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт.

По его словам, в случае, если Россия попытается сорвать проведение выборов, США прибегнут к усилению санкций.

«США четко высказались, как и наши европейские партнеры, если будут дальнейшие усилия, направленные на дестабилизацию в Украине, мы применим наши санкции. Мы сосредоточились, как лазерный луч, на 25 мая, потому что это важный исторический момент в жизни Украины, важно, чтобы украинский народ имел возможность и право выразить свою волю во всех частях страны", - сказал посол.

Читайте такжеВ Украине начался день агитационной "тишины"По его мнению, честные и справедливые выборы станут лучшим ответом на российскую агрессию.

"Я уже много раз говорил: нет лучшего ответа на агрессию, продемонстрированную Россией, на аннексию Крыма, дестабилизацию на востоке страны, чем волеизъявления украинских граждан 25 мая - свободное, честное, справедливое. Что дальше будет по поводу санкций - это открытый вопрос и дальше мы надеемся, что Россия, президент Путин применит свое влияние, а он имеет много влияния, для того, чтобы отбить охоту тех, кто задействован в насилии, будь то в Славянске, Донецке, Луганске, или ужасные нападения вчерашнего дня», - заявил Пайєтт.