Ярош: "Правый сектор" помог "Донбассу" вырваться из окружения, мы потеряли несколько бойцов

Бойцы "Правого сектора" пришли на помощь и деблокировали основные силы батальона "Донбасс", который попал в засаду возле села Карловка Донецкой области.

Об этом лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook.

Ярош пишет: “После ужасных потерь под Волновахой вследствие засады террористов на подразделение батальона "Донбасс"... Бойцы "Правого сектора" пришли на помощь и деблокировали основные силы этого добровольческого формирования. Среди наших есть убитые и очень много раненых”, - сообщил Ярош и прибавил, что “подтянулась наша десантура. Бой продолжается!”.

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“И опять - или некомпетентность, или измена АТОшного руководства. И опять - мало оружия для наших, ограничен боекомплект и отличное вооружение террористов. Такое впечатление, что руководство государства и фейсбук-министры, которые руководят АТО, больше боятся вооруженных украинских патриотов, чем врагов государства - вооруженных сепаратистов”, - заявил Ярош.

Как сообщал УНИАН, ранее командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» Семен Семенченко написал в Facebook, что батальон "Донбасс" попал в засаду и принял бой возле села Карловка.

«Против батальона работают автоматчики, снайперы и РПГ. Есть раненые. Отойти не можем, потому что часть людей находится в окружении. Просим помощи воинских частей, находящихся поблизости», - подчеркнул он.

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В штабе антитеррористической операции уверили, что реагируют на обращение батальона "Донбасс", написал в Facebook руководитель центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Позже от Семенченко стало известно, что большинство бойцов батальона "Донбасс" вырвались из окружения террористов, однако ранено 50% личного состава.