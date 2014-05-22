Сепаратисты теряют поддержку среди населения Донбасса – ОБСЕ

Как передает корреспондент «Сегодня.ua», об этом заявил Представитель действующего председателя ОБСЕ посол Вольфганг Ишингер во время брифинга в кризисном медиацентре.

«Мое личное впечатление, что сепаратисты получают все меньше поддержки от населения, население ненавидит их больше и больше», - сказал он.

По словам представителя ОБСЕ, у населения есть большое неудовлетворение центральной властью.

«Есть недовольство, но очень мало людей хотят покинуть Украину», - сказал он.

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В тоже время Ишингер не считает, что сепаратисты в Донбассе действуют, как монолитная группа - группировки разнообразны с очень разными целями, зачастую они не координируются вообще.

«Сложилось впечатление, что не все эти группы получают указания из Кремля», – сказал представитель ОБСЕ.