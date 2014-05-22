США заметили активность российской армии на границе с Украиной - BBC

"Мы видим свидетельство какой-то активности на границе, но пока еще слишком рано делать какие-либо выводы относительно того, касаются ли эти действия отвода войск от границы. Если это действительно начало отвода, то мы приветствуем это", - сообщил в среду представитель Белого дома Джей Карни, передает BBC.

Ранее президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, принимавшие участие в учениях в приграничных с Украиной областях, к местам постоянной дислокации.

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В НАТО несколько раз заявляли, что не видят отвод войск.

В среду президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что войска передислоцируют дальше от границы с Украиной в связи с выборами украинского президента, которые должны состояться 25 мая.