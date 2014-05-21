Регионалы предлагают «дорожную карту» выхода из кризиса и инициируют «Женеву-2»

Партия регионов предлагает «дорожную карту» выхода из политического кризиса и инициирует новую встречу в Женеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Национального круглого стола в Николаеве представитель Партии регионов Вадим Новинский.

Говоря о «дорожной карте», Новинский выделил среди ее важных пунктов проведение выборов президента 25 мая на всей территории Украины; внесение изменений в Конституцию с децентрализацией власти; принятие законов об амнистии и местных референдумам; налаживание диалога с представителями протестных движений на востоке страны; принятие экономической программы правительства; осуществление межконфессионального диалога.

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«Презентовав эту «дорожную карту» на нашем круглом столе, мы предлагаем обратиться от нашего имени к сторонам Женевского соглашения: провести «Женеву-2» для согласования и утверждения реальных шагов по урегулированию ситуации в стране», - сказал Новинский.

Он дал высокую оценку действиям Верховной Рады и ее депутатам, которые смогли «отбросить амбиции, пойти на компромисс и принять важное решение - Меморандум мира и согласия».

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«Верховная Рада сыграла значительную роль в урегулировании кризиса в Украине и практически общими усилиями добилась прекращения насилия в Украине», - сказал Новинский, призвав парламент продолжить конструктивную работу для стабилизации ситуации на юге и востоке Украины, четко следуя меморандуму.

Кроме того, Новинский высказал важность прекращения преследования политических партий в Украине, а также инициирования диалога с Россией, не ожидая президентских выборов.