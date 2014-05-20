Рада приняла Меморандум: децентрализация власти и гарантиии русскому языку

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Меморандумом предусмотрено «гарантирование статуса русского языка», децентрализация власти и разработка правоохранителями плана по безопасности граждан.

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Отмечается также, что ВР обеспечит проведение конституционной реформы, в основе которой будет децентрализация государственной власти.

Также реформа предусматривает закрепление статуса Украины как парламентско-президентской республики.

Кроме того, в меморандуме отмечается, что в Украине должна быть проведена широкомасштабная судебная реформа, а также реформа правоохранительных органов и прокуратуры.

Как отметил председатель ВР Александр Турчинов, после переговоров относительно пункта меморандума о языковом вопросе этот пункт был изложен таким образом: “Наряду с конституционным статусом украинского языка как государственного, Верховная Рада обеспечивает гарантирование статуса русского языка. Государство также будет гарантировать поддержку языков национальных меньшинств в местах их компактного проживания”.

Также в меморандуме отмечается, что ВР должна принять закон о местном референдуме.Читайте такжеТурчинов: Власть готова рассматривать усиление полномочий местных органов власти и вопросы децентрализации

Турчинов отметил, что ВР обязывается принять закон о недопущении уголовного преследования граждан за участие в массовых акциях при условии освобождения ими захваченных зданий, других общественных мест и добровольного сложения оружия. В то же время исключением являются лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.