Ляшко назвал коммунистов "продажными шлюхами" (видео)

По словам Ляшко, руководит террористами на Востоке КПУ. Поэтому, народный депутат в очередной раз призвал и.о. Президента Турчинова выставить из зала заседаний продажного Симоненко и запретить Коммунистическую партию вообще, поскольку ее политика направлена на раскол страны.