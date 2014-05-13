Ляшко назвал коммунистов "продажными шлюхами" (видео)
13:30, 13 мая 2014Политика
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Кандидат в Президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с трибуны Верховной Рады, где назвал фамилии всех, кто причастен к террористическим акциям 9 мая в Мариуполе.
По словам Ляшко, руководит террористами на Востоке КПУ. Поэтому, народный депутат в очередной раз призвал и.о. Президента Турчинова выставить из зала заседаний продажного Симоненко и запретить Коммунистическую партию вообще, поскольку ее политика направлена на раскол страны.
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