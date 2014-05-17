Террористы в Краматорске захватили объект ГТС
Газоснабжение Донбасса оказалось под угрозой.
Здание краматорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов "Донбасстрансгаз" захватили неизвестные в военной форме с оружием, сообщает ТСН.ua.
Об этом заявили в пресс-службе ОАО "Укртрансгаз". Сообщается, что около 50 человек незаконно проникли на территорию объекта. При этом боевики отказались проводить переговоры.
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В пресс-службе "Укртрансгаза" подчеркнули, что от функционирования управления зависят поставки природного газа в регионе на такие крупные промышленные объекты государственного значения, как заводы тяжелого машиностроения и металлургической промышленности, в частности, Новокраматорский машиностроительный завод.
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"Кроме того, под угрозой находится газоснабжение ряда энергогенерирующих объектов, в том числе Углегорской ТЭС (ОАО "Центрэнерго")... Указанные незаконные действия на объектах ГТС ОАО "Укртрансгаз" могут привести к срыву надежного газоснабжения региона, а также к необратимым техногенным последствиям. Незаконные действия третьих лиц на объектах ГТС могут привести к срыву энергобезопасности региона", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Ранее сообщалось, что террористы обстреляли аэродром Краматорска из российского гранатомета.