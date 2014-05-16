В Донецке боевики захватили Штаб Восточного оперативного объединения Нацгвардии
19:30, 16 мая 2014Политика
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В Донецке представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» захватили Штаб Восточного оперативного объединения Национальной гвардии Украины, который расположен возле мотеля.
Боевики захватили штаб Нацгвардии / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер УВТрК внутренних войск МВС Украины Дмитрий Образцов.
При этом Образцов отметил, что «личный состав с оружием оттуда (из штаба – УНИАН) вышел, был передислоцирован в другой военный городок».
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На вопрос УНИАН о том, захватили ли сепаратисты оружие и в каком количестве, он ответил: «Пока такой информацией не располагаю».
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