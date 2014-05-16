В Донецке боевики захватили Штаб Восточного оперативного объединения Нацгвардии

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер УВТрК внутренних войск МВС Украины Дмитрий Образцов.

При этом Образцов отметил, что «личный состав с оружием оттуда (из штаба – УНИАН) вышел, был передислоцирован в другой военный городок».

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На вопрос УНИАН о том, захватили ли сепаратисты оружие и в каком количестве, он ответил: «Пока такой информацией не располагаю».