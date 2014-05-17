Террористы обстреляли аэродром Краматорска из российского гранатомета - Тимчук

Об этом, как передает ТСН, сообщил координатор группы ”Информационное Сопротивление” Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, ссылаясь на оперативные данные группы.

”Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета, установленного на автомобиле... После обстрела аэродрома террористы осуществили несколько выстрелов в сторону города”, - отметил Тымчук.

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Подобных станковых гранатометов российского производства нет на вооружении украинских силовиков, отметил координатор группы ”Информационное Сопротивление”.

По его данным, в частности, был идентифицирован гранатомет АГС-30 (6Г25) российского производства.

”Украинские силовики такого образца вооружения не имеют (в ВС Украины на вооружении состоит подобный автоматический гранатомет АГС-17)”, - отметил Тымчук.

Информации о пострадавших или погибших в результате обстрела не поступало.