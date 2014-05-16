В Австралии создали парламентскую группу в поддержку Украины
Участники официальной церемонии учреждения группы подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с украинским народом относительно демократического процесса в Украине.
Создана парламентская группа Австралия-Украина 44-го Парламента Австралии, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
15 мая состоялась официальная церемония учреждения Парламентской группы Австралия–Украина под девизом «В поддержку демократии в Украине!».
Читайте такжеАвстралия объявила о санкциях против 12 граждан России и Украины
В мероприятии приняли участие премьер-министр Австралии Т.Эбботт, министр иностранных дел Д.Бишоп, председатель Парламентской группы Австралия–Украина депутат Палаты представителей Парламента Австралии К.Лонди и другие участники группы, председатель Союза украинских организаций Австралии С.Романив и представители общины, Временный поверенный в делах Украины в Австралии Станислав Сташевский и СМИ.
Читайте такжеАвстралия отменяет правительственные контакты с РФ из-за Украины
Участники мероприятия подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с украинским народом относительно демократического процесса в Украине.