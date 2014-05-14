В Луганске боевики похитили директора школы

В Луганске четверо вооруженных людей в масках и в камуфляжной одежде похитили директора СШ №42 Александру Шевченко.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, к женщине применили насилие и под угрозой применения оружия вывели из здания, посадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Принимаются меры по установлению местонахождения потерпевшей.

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Ранее местный сайт 0642 со ссылкой на луганского блогера Николая Левченко сообщил, что директора СШ № 42 увезли автоматчики.

"В 14 часов вооруженная группа "Луганской дружины" вывезла с работы директора луганской школы-гимназии № 42 Шевченко Александру Витальевну. Не реагируя на вопросы учителей боевики конфисковали телефон, ноутбук и цифровые носители. Сегодня должна была прийти мать ребёнка, которая оклеветала Александру Витальевну, а затем в соцсетях принесла свои извинения. Вместо мамы пришли автоматчики"? - пишет он на своей странице в Facebook.

Отметим, на сайте школы-гимназии директором школы значится Шевченко Александра Витальевна.