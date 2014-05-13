Суд запретил деятельность в Украине партии “Русский блок”

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято судом сегодня, таким образом полностью был удовлетворен иск Министерства юстиции Украины.

“Иск Министерства юстиции удовлетворить в полном объеме”, - отмечается в резолютивной части постановления суда, полный текст которого будет обнародован завтра.