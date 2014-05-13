Суд запретил деятельность в Украине партии “Русский блок”

17:35, 13 мая 2014
Политика
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Окружной административный суд Киева запретил деятельность на территории Украины пророссийской партии “Русский блок”.

Суд / Фото : job-sbu.org

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято судом сегодня, таким образом полностью был удовлетворен иск Министерства юстиции Украины.

Иск Министерства юстиции удовлетворить в полном объеме”, - отмечается в резолютивной части постановления суда, полный текст которого будет обнародован завтра.

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