Суд запретил деятельность в Украине партии “Русский блок”
17:35, 13 мая 2014Политика
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Окружной административный суд Киева запретил деятельность на территории Украины пророссийской партии “Русский блок”.
Суд запретил деятельность в Украине партии “Русский блок” / Фото : job-sbu.org
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято судом сегодня, таким образом полностью был удовлетворен иск Министерства юстиции Украины.
“Иск Министерства юстиции удовлетворить в полном объеме”, - отмечается в резолютивной части постановления суда, полный текст которого будет обнародован завтра.
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