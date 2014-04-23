Минюст просит суд запретить партии «Русский блок» и «Русское единство»
07:46, 23 апреля 2014Политика
0 0
Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд города Киева запретить деятельность политических партий «Русский блок» и «Русское единство».
Минюст просит суд запретить запретить партии «Русский блок» и «Русское единство» / Фото : job-sbu.org
"23 апреля 2014 года в 10.30 Окружной административный суд города Киева будет рассматривать дела по искам Министерства юстиции Украины к политическим партиям «Русский блок» и «Русское единство» (о запрете деятельности политических партий)", - говорится в сообщении пресс-службе ведомтсва.Читайте такжеВ Одессе православные сепаратисты создали "народную республику Новороссию"
Напомним, 20 марта в Одессе был задержан один из активных участников пророссийских акций лидера местной организации партии «Русский блок» Валерия Каурова по подозрению в сепаратизме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter