Минюст просит суд запретить партии «Русский блок» и «Русское единство»

"23 апреля 2014 года в 10.30 Окружной административный суд города Киева будет рассматривать дела по искам Министерства юстиции Украины к политическим партиям «Русский блок» и «Русское единство» (о запрете деятельности политических партий)", - говорится в сообщении пресс-службе ведомтсва.Читайте такжеВ Одессе православные сепаратисты создали "народную республику Новороссию"

Напомним, 20 марта в Одессе был задержан один из активных участников пророссийских акций лидера местной организации партии «Русский блок» Валерия Каурова по подозрению в сепаратизме.