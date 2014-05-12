Бильдт: ЕС дал четкий сигнал России, что президентские выборы в Украине - это важно

Европейский Союз дает четкий сигнал России, что проведение свободных и справедливых президентских выборов в Украине является чрезвычайно важным, но в настоящее время не грозит экономическими санкциями в случае попыток Москвы сорвать голосование 25 мая.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН после заседания Совета ЕС заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

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"Мы должны изучить ситуацию, но мы дали очень четкий сигнал России относительно важности, которую мы предоставляем президентским выборам в Украине. Все должны конструктивно поддерживать идею проведения свободных и справедливых выборов в Украине", - сказал глава шведской дипломатии.

Отвечая на вопрос, перейдет ли ЕС к третьей - последней - фазе санкций против России, которая предусматривает ограничительные меры экономического характера, Бильдт сказал: "Я бы так прямо не связывал. В настоящее время оставим это без твердой привязки - это будет пока лучше".

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС сегодня прибавил в список лиц, которым запрещен въезд и чьи активы на территории ЕС заморожены, фамилии еще 13 российских властьимущих, доведя общий санкцонный список таким образом до 61 человека. В списке также две крымские компании, активы которой были конфискованы у Украины. Но ЕС пока не перешел к третьей фазе санкций, хотя Еврокомиссия готовит такие меры по требованию Европейского совета.

Также Совет ЕС заявил, что Европейский Союз будет рассматривать вопрос об усилении санкций против России, учитывая ее отношение к будущим президентским выборам в Украине.

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"Совет принимает во внимание подготовительную работу Еврокомиссии и государств-членов относительно возможных адресных санкций, согласно решению Европейского совета в марте, и что дальнейшие шаги будут предприняты, учитывая развитие событий", - сказано в заключениях Совета ЕС, одобренных 12 мая.

"Европейский Союз, в частности, обратит внимание на отношение всех сторон и поведение относительно проведения свободных и справедливых президентских выборов, когда будет рассматривать вопрос о возможных будущих мерах", - говорится в документе.