ООН дала России сигнал о недопустимости нарушения территориальной целостности Украины - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

«Российской Федерации был передан четкий сигнал о недопустимости действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности Украины, включительно с любыми попытками изменить границы нашего государства путем угрозы силой или ее применения или иными незаконными способами», - отмечается в комментарии.Читайте такжеРФ заявляет, что при голосовании по Украине в ООН применяли политический шантаж и угрозы

В МИД отмечают, что из положений резолюции вытекает призыв к РФ немедленно начать мирное урегулирование путем политического диалога и не прибегая к односторонним действиям, а также в полной мере принимать участие в международных посреднических усилиях.

«Широкий как для резолюций ГА ООН по критически важным политическим вопросам круг поддержки и 47 соавторов документа из разных регионов мира стали очередной победой здравого смысла над языком силы и подтвердили мощную поддержку Украины перед лицом вооруженной агрессии со стороны России», - говорится в комментарии.Читайте такжеСегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Крыму

В МИД считают, что этой резолюцией главный политический и наиболее представительный орган ООН подтвердил свою преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины согласно ее международно признанным границам. Генассамблея призвала к недопущению признания любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь на основании незаконного референдума.

Украина выражает благодарность всем государствам-членам ООН, которые выступили соавторами и поддержали резолюцию ГА ООН «Территориальная целостность Украины», а также вместе с Украиной способствовали ее продвижению и одобрению.

Вместе с тем, МИД выражает сожаление по поводу голосования РФ «против» резолюции, которая полностью базируется на Уставе ООН.Читайте такжеСША пожаловались в ООН на действия России в Крыму

«Будучи не в состоянии наложить вето на решение ГА ООН, эта страна бросила все силы на мобилизацию своих сателлитов и стран, занимающих последние строчки в рейтингах демократии. Как говорится: «Скажи мне, кто твой товарищ, и я скажу тебе, кто ты», - отмечается в комментарии.

В МИД считают, что этим шагом, наряду с неподдержкой - единственным среди государств-членов Совета Безопасности ООН - проекта резолюции Совета Безопасности в отношении Украины 15 марта этого года, Россия упустила очередной шанс вернуться в лоно цивилизованных стран мира и загнала себя в еще большую изоляцию на международной арене.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшей аннексии полуострова Россией.

«За» резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали «против».