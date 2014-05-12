В результате взрыва в Николаеве погибли два человека, трое пострадали - ГСЧС

Как сообщается, 12 мая в 13:05 в г. Николаев, по ул. Лазурная, 40, произошел взрыв, в результате которого были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи.

По состоянию на 13:30 подразделениями ГСЧС Украины была проведена эвакуация жильцов дома.

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«По состоянию на 15:00 установлено: 2 человека погибли, 3 человека пострадали и 10 человек спасено», - сообщили в запорожском теруправлении госгорпромнадзора.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 110 человек и 25 единиц техники (от ГСЧС Украины - 90 спасателей и 15 единиц техники).

На месте чрезвычайной ситуации работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Общую координацию действий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет Председатель ГСЧС Украины Сергей Бочковский.