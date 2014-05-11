Польша официально не признает "референдумы" на юго-востоке Украины
Польша не признает результатов так называемых референдумов, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины и были проведены 11 мая в Донецкой и Луганской областях, заявило в воскресенье польское Министерство иностранных дел.
Как сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марцин Войцеховский, эти референдумы организовали нелегальные вооруженные группировки сепаратистов вопреки нормам международного и украинского права, передает "Радио Свобода".
В польском министерстве считают, что такие референдумы вызывают дальнейшее усиление напряженности в Восточной Украине.
Как говорится в заявлении, Польша поддерживает поиск мирного решения конфликта в Украине, а также усилия международных организаций, особенно ОБСЕ.
"Разрешение конфликта и национальный диалог должны происходить в рамках действующего в Украине законодательства", - отмечается в заявлении.
МИД Польши отмечает, что поддерживает усилия Киева, направленные на децентрализацию управления государством. По мнению внешнеполитического ведомства, это будет способствовать национальному примирению и деэскалации напряженной ситуации.