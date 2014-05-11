Польша официально не признает "референдумы" на юго-востоке Украины

Как сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марцин Войцеховский, эти референдумы организовали нелегальные вооруженные группировки сепаратистов вопреки нормам международного и украинского права, передает "Радио Свобода".

В польском министерстве считают, что такие референдумы вызывают дальнейшее усиление напряженности в Восточной Украине.

Как говорится в заявлении, Польша поддерживает поиск мирного решения конфликта в Украине, а также усилия международных организаций, особенно ОБСЕ.

"Разрешение конфликта и национальный диалог должны происходить в рамках действующего в Украине законодательства", - отмечается в заявлении.

МИД Польши отмечает, что поддерживает усилия Киева, направленные на децентрализацию управления государством. По мнению внешнеполитического ведомства, это будет способствовать национальному примирению и деэскалации напряженной ситуации.