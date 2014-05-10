Макаревич считает, что трагедии в Одессе не могло не случиться

Об этом артист написал в новом блоге для ”Сноб.ру”.

Он не смог пройти мимо трагедии в Одессе: ”Этой катастрофы не могло не быть. Степень лжи и ненависти с обеих сторон достигли такого предела, что ружье должно было выстрелить. Не в Одессе, так где-нибудь еще”.

Макаревич отметил, что ничего бы не писал, если бы не министр культуры РФ Владимир Мединский, подколол вопросом: ”Где же после Одессы все эти Макаревичи - Шевчуки - Акунины? Почему не выходят на Марш мира?”.

”Уже выходили, господин министр. И, кстати, ради того, чтобы этой катастрофы в Одессе не произошло. У нас за Марш мира в фашисты записывают”, - отметил в ответ лидер группы ”Машина Времени”.

По мнению музыканта, в Одессе еще долго будут искать виновных - и каждый в пользу своей правды.

”А между тем погибли люди, и им уже все равно, кто первый бросил спичку”, - добавил он.

Макаревич также отметил, что все это происходит именно из-за аннексии Крыма.

”Продолжаю находиться (с прискорбием) в убеждении, что если бы не крымский прецедент - не было бы сегодня ни безумной вражды Киева и Юго-Востока, ни бредовых самопровозглашенных республик, не было бы человеческих жертв и возможно, одесской трагедии”, - написал он.

”Я не говорю о том, что мы в один момент изолировали себя от всего цивилизованного мира. Не говорю о пресловутых санкциях, которые мы ощутим на себе завтра - на уровне жизни наших властей они не отразятся, они отразятся на жизни граждан. Был бы рад, если бы меня кто-нибудь аргументированно убедил в противоположном. Но увы, слышу только хамство и брань”, - добавил певец.

”Кричать о величии и ненавидеть весь мир проще чем строить дороги, города, поднимать промышленность и жить с этим миром в гармонии”, - подытожил музыкант.