Турчинов уволил главу Луганской области
13:50, 10 мая 2014Политика
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Болотских уволен с поста главы Луганской ОГА.
Турчинов уволил руководителя Луганской ОГА / Фото УНИАН
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Михаила Болотских с поста главы Луганской областной государственной администрации.
Соответствующий указ № 462/2014 обнародован на сайте главы государства.
В соответствии с другим указом президента № 463/2014 первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Ирина Веригина будет временно исполнять обязанности главы ОГА.
Как сообщал УНИАН, Болотских был назначен главой Луганской областной госадминистрации 2 марта текущего года. До этого он возглавлял Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
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