Турчинов уволил главу Луганской области

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Михаила Болотских с поста главы Луганской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 462/2014 обнародован на сайте главы государства.

В соответствии с другим указом президента № 463/2014 первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Ирина Веригина будет временно исполнять обязанности главы ОГА.

Как сообщал УНИАН, Болотских был назначен главой Луганской областной госадминистрации 2 марта текущего года. До этого он возглавлял Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.