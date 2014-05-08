МИД назвал фарсом заявления Путина об Украине

Об этом говорится в в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Несмотря на внешний вид, жесты "доброй воли", содержание и риторика, которые прозвучали в Кремле, не имеют ничего общего с настоящим поиском путей урегулирования", - заявили в МИД Украины.

В ведомстве обсуждение путей мирного урегулирования ситуации в Украине без участия Украины назвали "бессмысленным и неприемлемым".

"Вместо заявлений нужны реальные действия. Россия должна прежде всего выполнить взятые на себя Женевские обязательства и дистанцироваться от деятельности террористов на востоке Украины, публично призывать сепаратистские группировки сложить оружие и прекратить подрывную работу диверсионных групп", - говорится в заявлении.

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"Отвод российских военных формирований от украинских границ должен получить реальные подтверждения.

Любые «террористические референдумы» на востоке нашей страны являются незаконными по определению, а потому призывы об их «переносе» являются отнюдь не проявлением доброй воли, а обычным фарсом. Такой сценарий уже осуществлялся Россией в Крыму", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали "положить конец подмене понятий".

"В Украине нет гражданской войны. Суть конфликта заключается в агрессии Российской Федерации против нашей страны, оккупации Крыма и в наглом вмешательстве во внутренние дела, что сопровождается поддержкой террористических действий против украинских граждан и целостности государства", - сказано в заявлении МИДа.

В то же время в дипведомстве подчеркнули, что правительство готово к полномасштабному диалогу с участием политических сил, представителей регионов и общественности.

"Но диалог невозможен и немыслим с террористами. Защита жизни людей и преодоления терроризма, который подрывает любую возможность для диалога, и является целью антитеррористической операции, которая продолжается в отдельных населенных пунктах на востоке нашей страны. Принципиально важным шагом, следовательно, должны стать совместные международные действия для локализации и нейтрализации любых источников терроризма", - отметили в МИД.

В МИД поблагодарили ОБСЕ за усилия, нацеленные на деэскалацию ситуации в Украине, и за содействие прозрачному проведению президентских выборов.

Однако в целом заявления Москвы в МИД считают положительным знаком.

"Заявления, сделанные 7 мая в Москве, свидетельствуют о первых результатах консолидированного международного давления на Кремль в ответ на агрессию, совершенную против Украины. Позиция нашего государства неизменно остается открытой для настоящего диалога в двусторонних и многосторонних форматах и нацеленной на мирный способ преодоления угрозы против Украины и нашего народа", - резюмировали дипломаты.